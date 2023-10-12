12 тысяч человек с психическими расстройствами состоят на учете в Шымкенте

На учете в психиатрическом диспансере Гульнара Усманова состоит с детства.

Сейчас женщине 46 лет, она самостоятельно научилась жить в условиях не стационара, а в домашних условиях. К врачам приходит за консультацией.

Гульнара Усманова, жительница г. Шымкента:

«Задержку в развитии мне поставили в 6 лет, с того момента я нахожусь на учете, сейчас регулярно принимаю лекарства и раз в месяц посещаю специалиста. Спасибо большое врачам за поддержку».

В современном мире людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, становится больше. Чаще таким людям бывает сложно самостоятельно справится с разрушительными для здоровья привычками, главное вовремя обратится за помощью и найти в себе силы вернуться к нормальной жизни.

Людмила Маджуга, заведующая отделением медико-социальной реабилитации центра психического здоровья г. Шымкента:

«Пациенты с алкоголизмом могут прийти к нам в интоксикацию и начать лечение, а пациенты с проблемами наркомании, конечно должны сначала пройти курс дезинтоксикации. После их направляют на реабилитационное лечение. Это заболевание прогрессирующее и даже приводящее к смерти, и наша задача добиться стойкой ремиссии при условии, что пациенты перестают употреблять психоактивное вещество. Надо постоянно работать над собой».

В Шымкенте на учете с психическими расстройствами состоят больше 12 тысяч пациентов. Почти три тысячи из них — молодые люди. К специалистам стали чаще обращаться и люди с игровой зависимостью. Со следующего года в центре психического здоровья Шымкента откроют отделение для страдающих лудоманией.