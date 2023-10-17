Дело автобуса-убийцы: родные погибших простили водителя

В Шымкенте завершился резонансный судебный процесс. Водителю неуправляемого автобуса, который сбил шесть пешеходов в апреле этого года, вынесли приговор, передает OTYRAR.

Оглашение приговора водителю неуправляемого автобуса без преувелечения ждала вся страна! И вот сегодня в резонансном деле со смертельным ДТП в Шымкенте, поставлена точка. 49-летнего водителя, который оставил автобус, не заглушив двигатель, осудили на 5 лет и лишили водительских прав на 7 лет. Хайруллу Юлдашева также обязали выплатить материальный ущерб, одной из шести вышивших пешеходов. Дарига Сейдалиева, которая на всю жизнь будет жить с инвалидностью, получит два миллиона тенге.

Жанат Мусирали, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«При определении вида и меры наказания Юлдашеву, в качестве смягчающих ответственность и наказание обстоятельств, суд принял во внимание его признание вины, чистосердечное раскаяние, отсутствие судимости, а так же наличие на его иждивении малолетнего ребенка».

На прениях прокурор запрашивал для Юлдашева 8 лет колонии. На смягчение приговора повлияли родные погибших, которые в итоге простили подсудимого и раскаяние самого Юлдашева. По словам водителя неуправляемого автобуса, причиной ДТП могла стать техническая неисправность транспорта.

Хайрулла Юлдашев, осужденный:

«Я сделал это не специально и раскаиваюсь в своем проступке. Хочу выразить благодарность семьям погибших, которые простили меня. Никто же не думает о плохом. Этот автобус изначально не был моим. Я и ранее парковался там, автобус всегда нормально стоял. Я точно помню, что ставил автобус на ручной тормоз. От автобусного парка мы ничего не дождались. Я лично считаю, что автобус был изначально с техническими дефектами».

Жанар Кемелева, супруга осужденного, общественный защитник:

«У нас нет другого выбора, кроме того, как согласиться с приговором. Тем не менее, в течение 15 дней мы постараемся подать апелляцию. После прощения пострадавших, мы думали, что моему мужу дадут более мягкий приговор. В этой ситуации я считаю, что виновен автопарк. Их автобус и до этого двигался с места. Мой муж не специально сделал это. Вчера по видео показывали, автобус несколько минут стоял на месте. Мы даже не смогли связаться с автопарком и поговорить с ними».

Родные погибших под колёсами автобуса пешеходов, несмотря на прощение, считают вердикт суда мягким. К ответственности, по их словам, необходимо было привлечь и руководство автобусного парка.

Садыкбек Турумбетов, отец погибшей Айсаны Турумбетовой:

«5 лет дали водителю, мы считаем, что это мало, учитывая количество погибших. Но, мы сами его простили, чтобы быть чистым перед Всевышним и чтобы души погибших успокоились. К тому же родные водителя приходили к нам домой во время процесса, просили прощения. На счет автобусного парка хочу сказать, что у них китайские автобусы, там могут быть ошибки, они не совсем качественные. Тут думаю, что их тоже нужно было судить. Потому что автобусный парк легко отделался в данном случае».

Алтынай Тонгатаева, мать погибшей Айзады Атабулатовой:

«5 лет это мало! Моя дочь была моей единственной кормилицей и она умерла. Я простила водителя, потому что у него пятеро детей. Сейчас мы не планируем подавать апелляцию, если он решит обжаловать приговор, то мы тоже подадим. Нам придется просто принять этот факт, что мы потеряли близких».

Смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова в апреле этого года. Неуправляемый транспорт покатился с горки и наехал на стоявших у обочины людей. Трое погибли на месте происшествия, двое, не приходя в сознании, скончались в больнице. Очевидцы аварии рассказывали, что смерть под колёсами многотонного транспорта была — жуткой. Родных погибших не скоро оправятся от страшной трагедии.

Свой пятилетний срок Юлдашев будет отбывать в колонии минимальной безопасности. Из зала суда осужденного вывели под конвоем, он не успел даже попрощаться с родными.