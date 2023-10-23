Двое полицейских спасли детей и женщину из пожара в Туркестане

Инспекторы патрульной полиции Баглан Жунисов и Жумагали Алякбаров спасли из огня женщину и двух детей, передает OTYRAR.

Возгорание произошло в городе Туркестан ранним утром. Патрульные заметили огонь, идущий из жилого дома. Жильцы в это время крепко спали.

Стражи порядка незамедлительно вызвали пожарных, а сами, не теряя времени, бросились на помощь. Поскольку входные двери дома оказались заперты, сотрудники полиции пробрались во двор через крышу. Затем они зашли в дом, откуда валил густой дым, который перешел в огненное пламя. Рискуя жизнью, чтобы спасти жителей из пожара и учитывая, что дом находится рядом с большим продуктовым магазином, стражи порядка приняли меры.

Войдя в дом, они осмотрели комнаты и обнаружили женщину и двух детей, задыхавшихся от дыма. Жильцов сразу же подняли и вынесли наружу в безопасное место. Позже прибыли сотрудники пожарной службы и локализовали пожар. А, врачи скорой помощи осмотрели женщину и ее детей, оказав первую помощь.

Как выяснилось, пожар был вызван коротким замыканием электропроводки. Женщина выразила искреннюю благодарность полицейским, которые проявили бдительность и оказали своевременную помощь.