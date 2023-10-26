Финансовая поддержка МСБ через фонд «Даму»

Фонд «Даму» способствует развитию среднего, малого и микропредпринимательства во всех регионах Казахстана.

Гарантирование кредитов – одна из мер господдержки, которую фонд «Даму» оказывает малому и среднему бизнесу. Согласно Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, размер гарантии Фонда составляет до 85 % от суммы кредита. Максимальная сумма — до 1 млрд тенге. Цель займа — инвестиции; пополнение оборотных средств; рефинансирование

Кто и как может претендовать на финансовую поддержку фонда «Даму»?

Подробнее можно узнать, позвонив в call-centre по номеру телефона 1408.

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