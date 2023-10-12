Групповое изнасилование школьницы прокомментировал главный полицейский Туркестанской области

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после заявления о групповом изнасиловании 15-летней школьницы в Туркестанской области. По её словам, над ней надругались четверо парней.

Главный полицейский региона прокомментировал шокирующее заявление несовершеннолетней потерпевшей в Facebook. По словам Мурата Кабденова, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления допрошены несколько человек. Одного из них заключили под стражу на время следствия. Дело завели по статье «Изнасилование».

Мурат Кабденов, начальник ДП Туркестанской области: «В Толебийском районном отделе полиции ведется досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней дочери местной жительницы. В настоящее время по данному факту назначены соответствующие экспертизы. Проводятся следственные действия, такие как очная ставка, допрос и изучение вещественных доказательств. Создана специальная группа из числа руководства департамента полиции, которая осуществляет необходимые мероприятия по делу в Толебийском районе. Ход расследования уголовного дела и работа группы находятся под моим личным контролем».

Вопиющий инцидент произошел в селе Казахстан Толебийского района в середине августа. Тогда 19-летний односельчанин, по словам школьницы, надругался над ней в доме общего знакомого. Спустя месяц тот же парень обманом выкрал ее и изнасиловал с тремя друзьями возле реки Каскасу, утверждает пострадавшая.

Она также рассказала, что весь ужас происходящего фиксировали на видео.

А после заставили молчать — шантажируя, что интимные кадры попадут в сеть.

По словам матери школьницы, родные одного из подозреваемых в насилии, приходили свататься. Родители от такого «зятя», по понятным причинам, отказались. Они требуют самого строгого наказания для насильников их дочери.