Санитаров приговорили к 15 годам за изнасилование пациенток психдиспансера

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор по делу о сексуальном насилии в Туркестанском областном центре психического здоровья.

Санитары Нурбек Даржанов и Нурлан Дуйсебаев признаны виновными в изнасиловании двух девушек, проходивших там лечение. Каждый из них получил по 15 лет лишения свободы. Осуждённые своей вины не признали. Их адвокаты настаивают — обвинения ложные. Потерпевшие с приговором согласны.

Самидин Темиралиев, судья: «Суд постановил признать Нурбека Тагайбековича Даржанова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 120 Уголовного кодекса. Назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с психологической, педагогической деятельностью и работой с несовершеннолетними».

Такое же наказание суд назначил и 43-летнему Нурлану Дуйсебаеву. Оба будут отбывать срок в учреждениях средней безопасности. Санитары были арестованы в ноябре прошлого года. Один день содержания под стражей до вступления приговора в силу зачтён как полтора дня. Гражданский иск о возмещении морального вреда суд частично удовлетворил — осуждённые обязаны выплатить по 5 миллионов тенге каждой из потерпевших. Срок выплаты — два месяца.

Даржанов и Дуйсебаев работали санитарными контролёрами в Шымкенте, в областном центре психического здоровья. Ранее не судимы, женаты, имеют несовершеннолетних детей.

По делу установлено, что одной из потерпевших была несовершеннолетняя. Во время лечения она забеременела и по медицинским показаниям прервала беременность. Процесс по этому эпизоду проходил в закрытом режиме.

Суд заявил, что направит частные постановления в адрес городского департамента полиции, прокуратуры, а также управления здравоохранения Туркестанской области и главврача самого центра для устранения подобных нарушений в будущем.

Во время оглашения приговора съёмка осуждённых и их родственников была запрещена. Адвокаты заявили, что не согласны с решением суда и будут подавать апелляцию. Некоторые родственники слушали приговор со слезами.

Тагайбек Даржанов, отец осуждённого Нурбека Даржанова: «Я не согласен с решением суда. Это всё выдумка. Это ложь. Из-за этой клеветы два человека пострадали. Они стали жертвами лжи. Пусть покажут хоть одно доказательство, и мы замолчим. Если бы дети действительно сделали это. Но доказательств нет. Ни одного».

Совет Медеубаев, адвокат осуждённого Нурлана Дуйсебаева: «Мы не согласны с приговором. Считаем, что суд был односторонним и обвинительным. Это не окончательное решение. Мы будем подавать жалобы в вышестоящие инстанции».

Потерпевшие, напротив, считают, что суд вынес справедливое решение. Они признались, что боялись, что обвиняемые будут оправданы.

Жамал Бакирова, представитель потерпевшей: «Из-за того, что записи с камер в диспансере не были своевременно изъяты, учреждение их удалило. Мы предоставили суду доказательства, что видеозаписи могли быть проданы за миллион, а также записи разговоров обвиняемых».

Потерпевшая: «Принято справедливое решение. Я согласна с судом. Это было нелегко. Честно».

Мать потерпевшей: «Я верила своей дочери. Во время следствия было много давления. И в суде тоже. Поэтому и были сомнения».

В ноябре 2024 года две пациентки Шымкентского центра психического здоровья заявили, что подверглись многократному сексуальному насилию со стороны сотрудников учреждения. Одна из них — несовершеннолетняя — забеременела и позже, по медицинским показаниям, сделала аборт. Поначалу в полиции утверждали, что установить подозреваемых не удалось. Родственники девушек опасались, что виновные могут избежать ответственности. Однако спустя некоторое время полиция сообщила о задержании двух санитаров.