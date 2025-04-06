Девушка заявила о групповом надругательстве в Шымкенте

В областном центре 22-летняя жительница несколько раз подверглась групповому изнасилованию. Мужчины старше 30 лет шантажировали её — и все они ещё на свободе, сообщает Orda.kz.

О групповом изнасиловании заявили в фонде #НеМолчиKZ. По словам общественников, к ним обратилась 22-летняя девушка и лично поделилась своей историей.

Со слов пострадавшей, всё началось в августе прошлого года. Девушка вышла с работы и хотела поймать такси. В этот момент подъехала машина.

«Девушка находится в тяжёлом состоянии, страдает тугоухостью, из-за чего ведомая и наивная. Она из простой многодетной семьи. Чтобы доехать до дома с работы, поймала такси. В машине были мужчины намного старше неё, но она не обратила на это внимание. Они запомнили, где она живёт. Вечером, когда взрослых не было дома, один пришёл и сказал: «Понравилась ты, выйди, давай пообщаемся». В тот вечер он изнасиловал её прямо на топчане, а второй снял это на видео. Так начался первый этап шантажа», — пишет фонд.

Второй этап шантажа начался в марте, говорят общественники, когда один из них сказал: «Выйди, иначе я сейчас сожгу тебя и твой дом вместе с семьёй».

Тогда пострадавшая вышла из дома. Двое мужчин увезли её в безлюдное место, вытащили резиновый коврик из машины, расстелили и надругались.

«Круг насильников — трое мужчин старше 30 лет, их личности установлены. Они знакомы между собой, действовали в группе, нашли тихую пугливую девочку с особенностями и пользовались ею. И они остались на свободе! Ни дела, ни экспертизы, ни статьи. Ни санкции на арест», — утверждают в фонде.

В полиции на запрос СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело.

«По заявлению об изнасиловании возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства и изучаются доводы сторон», — говорится в ответе пресс-службы департамента полиции Шымкента.

Задержаны ли подозреваемые, в полиции не уточнили.