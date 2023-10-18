ИП в аренду: Казахстанские предприниматели становятся жертвами аферистов

Казахстанцы все чаще становятся жертвами мошенников. Новый способ обмана — сдача ИП в аренду.

Ирина попросила не называть свое настоящее имя и не показывать лицо. Предпринимательница наткнулась на рекламу, где обещали помочь раскрутить онлайн-магазин, а затем попросили взять в аренду ее ИП, через который проводили бы оплату. Взамен пообещали платить налоги и выплачивать ей проценты от продаж. После выяснилось, что через нее продавали технику, правда, товар до покупателей так и не дошел.

«По их договоренности я все деньги переводила им на карту. На сегодняшний день мне звонят и пишут люди, которые совершали покупки, требуют вернуть мне деньги, я им объясняю, что я их не присвоила, что у меня не было умысла, что меня обманули как и их. Но они обращаются в суд, уже 2 человека подали на меня в суд гражданский, чтобы с меня взыскали деньги которых у меня нет», — говорит женщина.

По словам предпринимательницы, заявление в полиции оставили без рассмотрения. Женщина пытается добиться чтобы аферистов наказали. Юристы говорят, таких пострадавших десятки. По словам правозащитников, такие, казалось бы, выгодные сделки зачастую оборачиваются проблемами с налоговой или законом. И советуют никому не давать пользоваться своими личными счетами.

«Дорогие друзья, никогда не отдавайте свою информацию, не разглашайте свои данные, не соглашайтесь на такие предложения, которые сегодня вам кажутся чем-то интересным, но они в конце могут быть очень проблематичными», — говорит Евгений Яворский, юрист.

При этом, говорят юристы, доказать свою невиновность в таком случае непросто. В полиции также предупреждают не давать свои личные счета неизвестным и даже близким людям, не передавать карточки и другие данные, с помощью которых посторонние люди могут совершать денежные операции.