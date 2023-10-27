К проекту «антикоррупционное волонтерство» присоединились шымкентские энергетики

Cотрудники ТОО «Энергопоток» присоединились к волонтерам Антикора в Шымкенте.

На всех квитанциях разместили информацию о том, куда обращаться, если вас преследуют коррупционеры. Документ об оплате электричества в электронном варианте успели получить 187 тысяч потребителей и 73 тысячи абонентов — в бумажной версии. Представители частной компании сами изъявили желание участвовать в новом проекте — «Антикоррупционное волонтерство». Номер горячей линии Антикора на квитанциях, по словам энергетиков, будет полезен в искоренении взяточничества в Шымкенте.

Файзулла Аманов, руководитель центра обслуживания потребителей ТОО «Энергопоток»:

«Мы тоже поддерживаем, в связи с этим по всем потребителям в Шымкенте мы начали раздавать счета-квитанции. Здесь указан номер антикора, и через Telegram и Whatsapp бот также показываем его. По всему Казахстану цифровизация идет, некоторые квитанции потребители будут получать именно через этот бот».

К проекту «Антикоррупционное волонтерство» в Шымкенте присоединились сотрудники скорой помощи, компании Shymkent Bus, КТЖ и авиакомпания «Scat». От активистов борцы с коррупцией ждут инициативы. Благодарны будут и за отслеживание эффективности расходования бюджетных средств, на сайте госзакупок и мониторингу проблемных вопросов мегаполиса.