Подростковый буллинг принимает угрожающие масштабы в Казахстане

Несколько молодых людей устроили разборки в темном переулке в Алматы. Словесная перепалка прерывается несколькими звонкими ударами, похожими на пощечину.

В полиции начали проверку. А в Туркестанской области двое подростков махали кулаками. Участников потасовки нашли.

«Родители несовершеннолетних сообщили, что у них нет никаких претензий. Полицейские города Туркестан провели с подростками профилактическую беседу с участием родителей. Следует отметить, что никто по данному факту с заявлением или жалобой в полицию не обращался», — говорит Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области.

Подростковый буллинг принимает угрожающие масштабы. Все чаще подростков травят, применяют психологическое и физическое насилие, доводят до суицида. Именно поэтому специалисты говорят, нужен комплексный подход. Необходимо привести законодательство в части дискриминации в соответствии с международными стандартами.

Чаще всего буллят за цвет волос, вес, очки для зрение и многое другое. Запретить буллинг и закрепить это в уставах школ. Повышать знания о правах среди школьников.

«Образование в сфере прав человека у нас в Казахстане отсутствует, хотя есть программа ООН по образованию в сфере прав человека которая существует давно и в других странах реализуется. Если человек не знает о своих правах то он не может различить когда происходить на них посягательство», — говорит Танат Есенгулов, координатор проекта фокус прав человек: женщины и дети ОО «Қадыр қасиет».

Работать с детьми нужно и в школе. Делать это должны не только психологи, которые, как говорят эксперты, зачастую, заняты не своими прямыми обязанностями, но и педагоги.

«Любой педагог в том числе должен быть и хорошим психологом. Дайте школьному психологу повышать свою квалификацию, потому что объем работы большой. Ситуация решается вместе, не так чтобы один психолог, это и психолог и педагог и административный состав школы и конечно должны быть родители», — говорит Герман Владимиров, психолог.

Остановить буллинг в школах призвал и президент страны. Касым-Жомарт Токаев поручил администрации президента взять на особый контроль все такие случаи травли, чтобы наказывать преступников по закону.