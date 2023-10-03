Как помочь ребенку в экстренной ситуации

Дети, даже чаще, чем взрослые, попадают в ситуации, угрожающие здоровью.

Проблему усугубляет то, что они не всегда могут точно объяснить и понять, что их тревожит. В этих случаях родителям надо не стесняться обращаться к врачам и совместно решать задачу. Но есть явные случаи, когда понятно, что случилось с ребенком, и оказать первую помощь мама с папой могут сами. Важно знать, что и как делать, при этом не паниковать.

Ожог

Если ребенок обжегся, то сразу же подставьте рану под струю прохладной проточной воды. Обкладывать место ожога льдом, как иногда советуют, не надо – можно вместе с ожогом получить обморожение.

Держите в воде обожженное место, пока чувство жжения не отступит, минимум 15-20 минут. Если ожог не поверхностный, а серьезный, срочно вызывайте скорую помощь.

В случаях, когда ожог незначительный или у вас нет возможности вызвать скорую, сразу после промывания наложите на место ожога стерильную повязку. Образовавшиеся волдыри не прокалывайте и не вскрывайте.

Ребенок подавился

Случаи, с которыми сталкивался каждый родитель: малыш ел и подавился едой. Чаще всего проблема решается простым откашливанием. Но иногда все оказывается куда серьезнее. Врачи говорят, что инородные тела в верхних дыхательных путях – одна из самых серьезных ситуаций, угрожающих жизни детей, особенно дошкольников.

Первое, что мы обычно делаем в таких случаях, стучим по спине, при этом ребенок сидит или стоит. А это неправильно и опасно. В таком случае инородный предмет может проникнуть еще ниже по дыхательным путям и полностью перекрыть доступ воздуха в легкие. Поэтому для начала нужно положить ребенка горизонтально: таким образом, чтобы голова была ниже тела, и уже после этого похлопывать между лопатками. Можно также перевернуть ребенка вниз головой, держа за ноги.

Со школьного возраста можно применять прием Хаймлиха (Геймлиха): обхватить ребенка сзади, сцепив руки под солнечным сплетением (место выше пупка и ниже ребер), и совершать толчкообразные движения на себя и вверх. В результате сокращается диафрагма и образуется отрицательное давление в грудной полости, которое выталкивает инородный предмет. При этом действовать нужно с разумной силой, помня, что перед вами все же хрупкий детский организм.

Носовое кровотечение

Кровь из носа может пойти по разным причинам: ребенок ударился, перегрелся на солнце, поднялось давление (да, и такое иногда бывает).

Чтобы избежать попадания крови в желудок, наклоните голову ребенка вперед, а не назад, как это делают многие. Если нос не поврежден, можно сжать его немного выше ноздрей. На переносицу поставьте холодный компресс. Если кровотечение не остановится через пять минут, попробуйте вставить в ноздри тампоны из ваты, которые надо менять по мере их пропитывания кровью.

Если вы не знаете, почему началось носовое кровотечение, обязательно обратитесь за медпомощью и обследуйте ребенка.

Соринка в глазу

Часто детям в глаза попадает соринка, мошка, ресничка или другое инородное тело. В этом случае сразу промойте ребенку глаз теплой кипяченой водой. Не давайте малышу тереть глазик, чтобы не допустить повреждения слизистой. Для удаления мошки и реснички аккуратно проведите чистым (!) пальцем в направлении от внешнего края к внутреннему по закрытому веку. Однако проводить такие действия при подозрении, что в глаз ребенка попала металлическая стружка или осколочек стекла, нельзя! Не пытайтесь вытащить их самостоятельно, срочно езжайте в травмпункт и воспользуйтесь квалифицированной помощью, чтобы не повредить роговицу глаза.

Открытая рана

Любые, даже самые небольшие, раны являются открытыми воротами для инфекции. Нередко инфицирование происходит в результате неправильно оказанной помощи.

Если ребенок поранился, поврежденную кожу следует очистить от грязи (движения совершаем по краям раны) и укрыть стерильной повязкой.

При оказании помощи не исследуйте рану пальцами, не промывайте ее никакими жидкостями. При обработке зеленкой или йодом следите, чтобы средство не попало на саму рану, только на края!

Извлекать глубоко проникшие в ткани посторонние предметы из раны самостоятельно нельзя! Это должны делать специалисты. Ведь самостоятельно остановить обильное кровотечение, открывшееся после удаления инородного тела из раны, если задеты крупные кровеносные сосуды, практически будет невозможно.

Удар током

Надо ли говорить, что как только в доме появился ребенок, все розетки следует сразу же снабдить заглушками. Но даже в этом случае маленькие непоседы найдут, «куда влезть», например, попробовать на зуб неубранные провода и зарядки.

Ребенка может ударить током так сильно, что он потеряет сознание и перестанет дышать. В этом случае срочно отключите в доме электричество и с помощью деревянного или резинового предмета откиньте провода от ребенка. И немедленно вызывайте скорую помощь! До приезда врачей делайте искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, осторожно и ритмично надавливая на его область.

Перелом

Это одна из наиболее опасных травм, требующая знаний и безотлагательной помощи. Наиболее опасными считаются открытые переломы, так как существует большой риск инфицирования и сильного кровотечения. Пострадавшего нужно срочно доставить в больницу.

В случае открытого перелома первые действия родителя – остановить кровотечение при помощи стерильной повязки. Если были обнаружены концы костей и осколки – ни в коем случае не пытаться их погрузить в глубь раны. Сломанные конечности необходимо обездвижить при помощи шины из подручных материалов. Это могут быть доски, палки, куски картона и т.д.

При переломе руки можно прибинтовать ее к туловищу. Сломанную ногу можно аккуратно прибинтовать к неповрежденной ноге. Перемещать пострадавшего необходимо очень осторожно, не подвергая дополнительному травмированию.

При переломе позвоночника ребенка необходимо перемещать только в положении лежа, на щите или носилках с твердым каркасом.

Отравление

Если ребенок съел испорченную еду или наглотался каких-то лекарств, дайте ему выпить побольше воды и сделайте промывание желудка. Независимо от того, чем отравился ребенок, вызывайте скорую помощь.

Судороги

Во время судорог нельзя совать между зубами ребенка посторонние предметы, чтобы их разжать. Так можно повредить слизистую ротовой полости или выбить зубы. Не стоит также поднимать ребенка на руки, чтобы положить его в кровать. Просто переверните его на бок в том месте, где он лежит и подождите, когда приступ пройдет и он придет в сознание. Потом дайте ребенку попить. Стараясь обеспечить комфортные условия ребенку, двигая его с места, вы увеличиваете шансы на случайные удары и получения травм.

Если судороги случились впервые и вы не знаете их причину, обязательно обследуйте ребенка.

Зубная боль

Если у вашего ребенка появилась зубная боль любого характера – острая или ноющая – необходимо обратиться к стоматологу. Но как быть в случаях, если боль возникла в ночное время или нет возможности сразу пойти на прием к специалисту? Тогда нужно оказать первую помощь.

Откройте рот ребенку и тщательно осмотрите ротовую полость с помощью фонарика. Если между зубов застряли остатки пищи, тщательно почистите их, помогите ребенку прополоскать рот.

Если опухла щека или десна, приготовьте соляной раствор. В стакан кипяченой воды добавьте 1 ч. л. поваренной соли. Пусть ребенок прополощет этим раствором рот. Малышам, которые еще не могут полоскать рот, можно аккуратно протирать десну марлевой салфеткой, смоченной в этом растворе.

Нарастающая гематома, кровь во рту, неожиданно зашатавшийся зуб говорят о травме. Уточните, не падал ли ребенок. Если виден посторонний предмет, осторожно извлеките его пальцами или с помощью пинцета.

До посещения врача снимите боль детскими противовоспалительными препаратами. Дозировка рассчитывается, исходя из веса и возраста ребенка. Обычно эта информация указана в инструкции к препарату.

Даже если зубная боль успокоилась, придется вести свое чадо к стоматологу, чтобы узнать ее причину и обезопасить себя на будущее.

Когда обязательно нужна скорая

Всем родителям важно знать, когда ребенку не будет достаточно первой помощи, оказанной дома, и нужно вызвать неотложку. О переломах и ударах током мы уже поговорили.

Очень опасными состояниями, при которых нужна неотложная помощь, являются высокая температура (особенно у младенцев первого года жизни), рвота и понос, а также судороги, в том числе фебрильные. Эти симптомы могут быть признаками более десятка совершенно различных и достаточно опасных заболеваний.

При лихорадке вызывайте скорую помощь, если:

* у новорожденного или ребенка до трехмесячного возраста резко поднялась температура выше 38,0-38,5;

* у детей имеются патологии сердца, нервной системы или обменные нарушения;

* малыш возбужден или вялый, есть сильный озноб, кожа мраморная, стопы и ладони ледяные на ощупь;

* высокая температура за 38,5, и он не реагирует на обычную жаропонижающую терапию (нет эффекта от парацетамола или нурофена);

* температура сопровождается бредом, потерей сознания, поносом, рвотой, кровоизлияниями под кожу.

В этих случаях родители, не откладывая, должны вызвать скорую и до ее приезда оказать малышу необходимую первую помощь.

Немедленно врача требуют дети, имеющие в анамнезе хотя бы один эпизод фебрильных судорог. Признаками фебрильных судорог будет приступ, длящийся не более 10-15 минут, с размашистыми движениями или напряжением мышц тела, без потери ребенком сознания. Нужно немедленно вызвать скорую, до ее приезда положить кроху на бок, открыть окна и проветрить, если получится — дать жаропонижающее. Если судороги были у младенца до полугода, длились более 15 минут и повторялись неоднократно, ребенка стоит госпитализировать.

Когда опасна рвота? Если приступ рвоты был однократным, после нее ребенок чувствует себя нормально, у него сохранен аппетит и нет признаков серьезных патологий, то можно проконсультироваться у участкового педиатра.

Но есть и поводы для вызова неотложки:

* многократная рвота, особенно с поносом и температурой (это признак кишечной инфекции и угрозы обезвоживания);

* развитие рвоты после падения и ударов головой на фоне потери сознания, оглушенности, полубессознательного состояния;

* рвота с примесями крови, если в содержимом есть остатки лекарств, бытовой химии и т.д.;

* рвота на фоне острой боли в животе, если малыш не дает даже прикоснуться к коже;

* наличие рвоты с острыми головными болями, геморрагическими пятнами по коже.

Кроме того, важно вызвать скорую, если на протяжении нескольких часов рвота не останавливается при проведении всех правильных мероприятий по отпаиванию малыша и его лечению.

Яна КОТТ