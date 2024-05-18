Памятка первой помощи

Организм человека – хрупкая вещь. Бывает, даст сбой в самый неожиданный момент, а что делать? Ждать медицинской помощи или постараться помочь себе самостоятельно? Если запомнить некоторые приемы экстренной самопомощи, то, может, и скорую вызывать не придется. И таблетки не понадобятся.

КАК понизиТЬ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Повышенное давление называют тихим убийцей. Люди могут его даже не замечать, но гипертония резко повышает риск развития инфаркта и инсульта. Если давление крови становится слишком большим, сосуды могут не выдержать, произойдут разрыв и кровотечение.

Периодически измеряйте давление. Если вы увидите цифры выше 140/90 – вы в зоне риска. Конечно, если это состояние не случайное и не одноразовое, то нужно идти к врачу и начинать лечение. Но если скачок давления застал вас врасплох и нет возможности быстро обратиться к медикам, то рассчитывайте на себя. Есть несколько способов, которые помогут понизить давление.

Глубоко подышите

Глубокое дыхание – это один из самых эффективных способов быстро снизить давление в сосудах. Запоминайте, как правильно дышать:

* сядьте удобно, расслабьтесь, прикройте глаза;

* сделайте глубокий вдох животом, считая до пяти. Для контроля положите на него руку: вы должны чувствовать, как живот поднимается;

* затем на пять счетов сделайте выдох, живот при этом втягивается;

* повторяйте это дыхание 3-5 минут.

Можно попробовать задерживать дыхание после выдоха на 8-10 секунд. Выбирайте тот вариант упражнения, который вам кажется более комфортным.

Горячая ванночка для ног

Певец Александр Розенбаум – бывший врач скорой помощи. Хотя, говорят, если врач хороший, то бывшим он не будет никогда. Он посоветовал свой способ снизить давление без лекарств. Налейте в тазик горячую воду температурой около 45°C и погрузите в нее ноги минут на десять. Горячая вода заставит расшириться сосуды в конечностях, к ним прильет кровь, и высокое давление несколько снизится.

Массаж ушей

А этот совет – от любимого многими доктора Мясникова. Врач и телеведущий передачи «О самом главном» наглядно показал, как быстро снизить давление с помощью массажа ушей. Он провел эксперимент на себе прямо в эфире: измерил давление, тонометр показал 137 на 74 мм ртутного столба, а затем хорошенько потер и размял уши. Тонометр тут же показал 121 на 73.

Чай с мятой

Если у вас нет аллергии, то заварите щепоть мятных листьев кипятком на десять минут, дайте остыть и выпейте чай медленными глотками. В таком виде перечная мята может снизить артериальное давление. Но помните: мята усиливает действие препаратов от высокого давления. Так что будьте осторожны!

КАК ПОВЫСИТЬ ДАВЛЕНИЕ

О гипотонии говорят гораздо реже, чем о гипертонии. Но для многих людей низкое давление – это большая проблема. Показатели ниже, чем 90 на 60, принято считать гипотонией. Но здесь есть важный нюанс: пониженное артериальное давление может быть просто вашей особенностью. Пока оно не портит жизнь недомоганиями, его не относят к нарушениям. Но если на его фоне проявляются неприятные симптомы (слабость, потливость, снижение концентрации, помутнение зрения, тошнота и головокружение), просто игнорировать их не получится. Что же поможет повысить давление в таких случаях.

Съешьте соленое

Кусочек селедки или соленый огурец иногда могут сыграть роль «волшебной таблетки». Хлорид натрия, или поваренная соль, содержащийся в них, повышает артериальное давление. Именно поэтому соль категорически противопоказана гипертоникам, но помогает гипотоникам. Однако нельзя постоянно повышать давление соленой пищей. Избыток натрия может привести к сердечной недостаточности, особенно если речь идет о пожилом человеке.

Попейте воды

Стакан воды, а лучше два, поможет увеличить объем жидкости и количество крови (как следствие, и ее давление на стенки сосудов), а также устранит возможное обезвоживание. Можно выпить минеральную или подсоленную воду – это усилит эффект.

Нет крови в ногах!

Необычный способ поднять давление – надеть компрессионные гольфы или чулки.

Эластичные чулки, которые используют при варикозных венах, уменьшают объем крови в ногах. Вытесненная из конечностей кровь повысит давление в основных сосудах тела. Только надевайте чулки правильно, по инструкции – с поднятыми вверх ногами.

А также можно лечь, положив ноги на подушку или другую возвышенность, – это усилит отток крови из нижней части тела и повысит давление.

Усильте кровообращение

Поднять давление можно с помощью упражнений (разминки, растяжки, йоги) либо недолгой прогулки. Дело в том, что во время физической активности мышцам требуется больше кислорода, а чтобы доставить его, сердцу приходится биться чаще и перекачивать больший объем крови.

Если вы долго сидели и чувствуете симптомы снижения давления, то стоит потрясти кистями рук, покачать ногами, повертеть стопами. Это ускорит кровообращение.

Примите прохладный душ

Чтобы поднять давление, можно встать под прохладную воду или обтереться ею. От холода сосуды сужаются, а сердце работает интенсивнее. Поэтому холодный душ нельзя принимать людям с гипертонией.

Запомните! Давление может резко падать при опасных для жизни состояниях. Звоните врачам, если заметите у себя или близкого человека не только сильно упавшее давление, но и такие симптомы, как:

* холодную, липкую и бледную кожу;

* быстрое поверхностное дыхание;

* слабый и быстрый пульс;

* спутанность сознания.

Это признаки коллапса, шока. Такое состояние опасно для жизни! Оно может привести к гипоксии мозга и внутренних органов. Поэтому медлить с обращением за медицинской помощью нельзя.

А также нужно вызвать скорую, если гипотония сопровождается одышкой, острой болью в груди, челюсти, шее или спине – все вместе это может говорить о сердечном приступе.

КАК КУПИРОВАТЬ ПРИСТУП ТАХИКАРДИИ

Норма частоты сердечных сокращений (ЧСС) у взрослого здорового человека составляет 60-80 ударов в минуту. Если сердцебиение превышает отметку в 90 ударов, начинается тахикардия.

Однако не каждый ее приступ требует вызова врача. Например, физиологические (естественные) причины учащения сердцебиения проходят самостоятельно, если устранить провоцирующий фактор: снизить физическую нагрузку, стабилизировать эмоциональное состояние, отказаться от курения и т.д.

Что делать во время приступа легкой тахикардии?

Принять горизонтальное положение, подложить под шею подушку. Это снимет нагрузку с сердца и сосудов.

Освободить грудную клетку и шею от одежды.

Обеспечить приток свежего воздуха. При увеличении ЧСС организм испытывает кислородное голодание, поэтому открытое окно может облегчить состояние.

Выпить стакан холодной воды мелкими глотками. Горячее питье, кофе или крепкий чай запрещены, нельзя также обливаться холодной водой.

Охладить лицо, опустив его в холодную воду (+5 градусов).

Выполнить дыхательную гимнастику. Цикл из повторений медленных глубоких вдохов, задержки дыхания на 5-8 секунд и медленных выдохов могут замедлить сердечный ритм.

Положить два пальца на корень языка и вызвать у себя рвотный рефлекс. Этот способ относится к так называемым вагусным пробам – это действия, направленные на рефлекторное раздражение блуждающего нерва.

Сделать массаж глазных яблок. Необходимо прикрыть веки и несильно понажимать на глазные яблоки подушечками пальцев, сомкнутых в щепотку.

Если проявляются признаки паники, следует выпить успокоительное.

ЗАПОМНИТЕ! В случае тяжелой тахикардии, когда пульс не сосчитать и ничего не помогает, нужно обязательно вызвать скорую, так как состояние представляет угрозу для жизни.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДАВИЛСЯ?

Как помочь себе, если ты подавился? В первую очередь постараться успокоиться и начать интенсивно кашлять. Для усиления эффекта можно согнуться. Пытаться достать застрявший предмет пальцами не стоит, есть опасность протолкнуть его еще глубже.

Если это не помогает, то срочно воспользуйтесь таким способом.

Найдите плоскую узкую поверхность (например, спинка стула, перила) и перегнитесь через нее так, чтобы живот был над линией перегиба. Расслабьте ноги, резко навалитесь на предмет. Давление из живота через диафрагму в легкие вытолкнет инородное тело.

Еще один способ – прием Геймлиха. Нужно сжать руку в кулак, приложить чуть выше пупка большим пальцем к животу, накрыть кулак другой рукой и сделать пять резких надавливаний на себя и вверх. Этот прием более эффективен, когда его применяет другой человек, находясь сзади.

Яна Котт