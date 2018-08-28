Инженер из Алматы Болат Сулейменов оказал иностранцу первую медицинскую помощь в самолете, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел 23 июня 2018 года на рейсе Астана — Алматы. Как сообщил Болат Сулейменов, после взлета мужчине в возрасте около 50 лет стало плохо.

«Пассажир оказался англичанином, по-русски не говорил, переводила стюардесса. Он объяснил, что у него болело в области сердца из-за хронической астмы. Оказалось, что он забыл медикаменты дома, так как всего на один день летел в Алматы, чтобы побыть в горах.

Я попросил стюардессу принести ему кислородную маску, надел, померил ему давление, у него оно оказалось низким — 90 на 60. Заказал ему черный кофе без сахара. Он не захотел пить, так как он не любит кофе. Но я его заставил выпить. Через 20 минут снова проверил давление, оно немного повысилось — 110 на 70. Затем я спросил: «Есть ли дети?», он сказал, что есть. Я посоветовал ему думать о них», — рассказал мужчина.

Во время полета стюардесса интересовалась, насколько ситуация тревожная и нужно ли развернуть самолет для госпитализации пассажира. Но иностранцу стало лучше — боль отпустила.

«Когда мы приземлились в Алматы, весь самолет мне аплодировал. Через пару дней мне авиакомпания доставила благодарственное письмо за оказание помощи пассажиру. Я оказался героем дня», — сказал Сулейменов.

Мужчина признался, что не первый раз оказывает первую медицинскую помощь. Когда-то он помог парню, у которого случился эпилептический припадок. Мужчина не имеет медицинского образования.

Он работает инженером промышленной безопасности и экологии в нефтегазовой компании. Делает уколы своей маме и супруге, изучает книги по медицине.