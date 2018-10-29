Стремительный темп жизни добавляет все больше условий не только для улучшения качества жизни человека, но и для увеличения числа различных недугов. Наиболее распространенными являются сердечно-сосудистые заболевания. Они помолодели настолько, что инсульт уже встречается у школьников. Чтобы обратить внимание на данную проблему, повысить уровень осведомленности населения и призвать к активным действиям по снижению смертности, 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, передает Tengrinews.kz.

Инсульт — это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или выхода крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток; это быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения, с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций.

Факторы, которые могут спровоцировать инсульт — повышенное артериальное давление, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, ожирение, отсутствие физической активности, курение и избыточное употребление алкоголя. Одним из важнейших способов профилактики инсульта является полноценное сбалансированное питание.

Инсульт находится на втором месте в списке самых частых причин смерти и инвалидности человека. По данным статистики, вернуться к нормальной жизни могут только 8% перенесших его людей, около 20% не могут самостоятельно ходить и чуть больше 30% нуждаются в особом уходе и помощи близких. Центр поддержки ЗОЖ Павлодара рекомендует уделять особое внимание профилактике и своевременной диагностике.

Существует довольно простой, но надежный тест для диагностирования инсульта в домашних условиях (позволяет диагностировать инсульт в 80% случаев).

В англоязычной литературе этот тест называется FAST (FaceArmSpeechTest, что в переводе значит «Лицо-Рука-Речь-Тест).

Суть этого теста состоит в следующем:

— Пациента просят улыбнуться или показать зубы. При инсульте происходит заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны «висит»).

— Пациента просят поднять и удерживать в течение 5 секунд обе руки на 90° в положении сидя и на 45° в положении лежа. При инсульте одна из рук опускается.

— Пациента просят сказать простую фразу. При инсульте у пациента не получается четко и правильно выговорить простую фразу, речь его неразборчива, невнятна.

При наличии хотя бы одного симптома, свидетельствующего о развитии инсульта, необходимо срочно вызвать скорую помощь: чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на восстановление.