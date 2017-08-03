Благотворительную акцию «Дорога в школу» не будут проводить помпезно

В Южно-Казахстанской области по инициативе Министерства образования и науки Республики стартовала традиционная общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу», сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Мероприятие в текущем учебном году пройдет под девизом «Мой выбор – оказание помощи детям».

Цель мероприятия, которое проводится в августе-сентябре, заключается в оказании помощи в период подготовки к новому учебному году детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также профилактика неявки в школы и образовательные учреждения детей школьного возраста по социальным причинам.

В республиканской акции «Дорога в школу» смогут принять участие руководители учреждений всех уровней, акимы районов, предприниматели, государственные служащие, неправительственные организации, отделы образования районов, городов, а также руководители школ.

Напомним, по результатам проведенной в 2016 году акции материальную помощь получили 18510 детей. Из них 10096 детям выделена помощь из бюджетных средств, остальным 8414 детям оказана материальная помощь за счет средств спонсоров. В общей сложности по области на материальную помощь потрачено около 197 млн. 414 тысяч тенге, из которых 134 млн. 687 тысяч тенге из государственного бюджета, 62 млн. 727,9 тыс. тенге выделены спонсорами.

В целом, за 9 лет проведения акции «Дорога в школу» по республике оказана материальная помощь на общую сумму 15 млрд. тенге. Стоит отметить, что спонсоры и меценаты оказывают огромную поддержку и помощь в проведении данной акции.

А в комитете по защите прав детей призвали меценатов быть скромнее и не делать себе рекламу во время акции.

31 июля в Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция на тему «Старт общереспубликанской акции «Дорога в школу». Члены Комитета по защите прав детей призвали не унижать школьников вручением помощи в торжественной обстановке, напоказ.

«Некоторые регионы перестарались. Старались оказать эту помощь помпезно. Это неправильно, моё личное мнение, что нельзя так делать. Многим детям и многим семьям, конечно, не понравилось. Ещё в прошлом году мы специально направили инструктивные письма, что никаких торжественных мероприятий, ни на каких линейках этого не должно быть, потому что это ущемляет права ребёнка», – заявила в ходе пресс-конференции заместитель председателя Комитета по охране прав детей МО РК Маншук Абдыкарим.

Комитет намерен бороться с чиновниками за пиар во время оказания помощи нуждающимся.

«В этом году мы будем этому особое внимание уделять. Если будем узнавать, что где-то акиматы или кто-то решил прорекламировать свою благотворительность, то будем проводить разъяснение и пресекать это, потому что это неправильно», – подчеркнула Маншук Абдыкарим.