Кредитная история с летальным исходом. Что известно о суициде молодого парня

Появились новые подробности самоубийства 20-летнего парня, тело которого нашли на спортплощадке школы. По словам родных, причиной рокового поступка могли стать многомиллионные долги и возможно азартные игры.

Дойти до истины и уберечь остальных от трагедии хотят родные погибшего парня. По их словам, юноша стал жертвой микрокредитных организаций.

Менайым апай, бабушка погибшего:

«В ту ночь мой внук отвез своего отца на той, потом поехал забирать сестренку свою, он был с девушкой, на которой хотел жениться. Познакомил их. Ничего не предвещало беды. Потом его нашли повешенным на территории школы. В машине мы обнаружили записи, он там писал кому и сколько должен. Где-то около 5 млн тенге. Брал он микрокредиты, и на себя, и на друзей. Они же все студенты, как им выдают бесконечно деньги, неизвестно. Почему не просят подтверждения доходов? Я прошу вышестоящие органы обратить на это внимание, и остановить этот беспредел. Теперь как выплачивать все это, после него остались еще четверо детей. Он был самый старший».

Итак, мы приехали на Мангельдина. Здесь целый островок микрокредитных организаций. Эти организации частные, поэтому как то обязать их дать комментарий нам не удалось. Они отказались вообще как либо комментировать эту ситуацию. Единственное рассказали, что взять микрокредит могут лица от 19 до 70 лет. Естественно без подтверждения доходов.

А схема такова, если берешь к примеру 170 тысяч, то через 25 дней должен вернуть 207 тысяч тенге. При этом делить эту сумму нельзя, только полное погашение. В противном случае по принципу ломбарда платишь проценты, продлевая срок погашения. По словам отца погибшего, именно такая долговая яма и затянула сына на самое дно. Сначала он брал кредит в одной организации, потом в другой, чтобы погасить первый. И так до бесконечности.

Журналист: — На какую сумму вы погашали уже его долги?

Отец погибшего: – Около 2-3 миллионов тенге. Это было в прошлом году. сейас я даже не знаю какой у него долг. Я никого я не осуждаю, не виню, просто эти микрокредитные организации не должны давать тем, у кого за спиной ничего нет. Я просто не хочу, чтобы в других семьях произошло такое горе. Я из-за этого стараюсь, это тяжело потерять ребенка.

И пока отец погибшего обивает пороги микрокредитных компаний, назревает резонный вопрос, кто в ответе за долги? В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка говорят, задолженность переходит по наследству.

Абылгазы Калназаров, начальник управления региональных представителей в Шымкенте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка:

«В случае смерти, обязательства переходят на наследника. Если наследник не определяется. То родные или близкие должны обратиться в финансовую организация, а там уже финасовая организация сама будет решать. А если договор заключили третьи лица. То они должны платить сами».

Между тем займы в банках или микрокредитных организациях оформлены у каждого второго казахстанца. Чтобы хоть как то снизить долговую нагрузку, с нового года так называемые «деньги до зарплаты» хотят запретить на законодательном уровне.

К слову, по данным городского Департамента полиции, с начала года в Шымкенте зарегистрировано 21 факта суицида. Причины у каждого свои, в основном это — финансовые трудности и закредитованность. Но суицид это не выход, тем более, что все долги все равно лягут на плечи самых родных людей.