2,5 млн отдала аферисту жительница Шымкента за трудоустройство сына в аэропорт

О мошеннике горожанка сообщила полицейским Туранского района. Со слов потерпевшей малознакомый мужчина обещал через связи устроить ее сына на работу в СБ городского аэропорта. За эту услугу злоумышленник взял у доверчивой женщины 2,5 миллиона тенге.

По факту дознаватели Туранского РУП начали расследование по статье 190 Уголовного кодекса.

Принятыми мерами стражи порядка установили и доставили 41-летнего подозреваемого в полицейское управление.

В настоящее время, сотрудники полиции, собрав все доказательства, направили уголовное дело с обвинительным актом в суд.

Департамент полиции напоминает гражданам, чтобы не попасться на уловки аферистов, не доверять и не передавать деньги незнакомым лицам и получать услуги только в соответствующих учреждениях.