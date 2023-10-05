Шокирующие подробности в деле о неуправляемом автобусе рассказали в суде

В Шымкенте продолжается резонансный судебный процесс, передает OTYRAR.

Перед судом предстал водитель неуправляемого автобуса. На втором заседании судья, гособвинитель и сторона защиты допрашивали свидетелей. Последние обнародовали шокирующие подробности инцидента.

Перед судом предстал — 49-летний Хайрулла Юлдашев — водитель неуправляемого автобуса. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть пятерых пешеходов. На втором судебном процессе допрашивают свидетелей. Их в деле 20.

Свидетелей допрашивает судья, прокурор и сторона защиты. Свою версию того злополучного дня первым рассказывает начальник колонны автопарка Shymkent Bus. По словам Ергали Истамбекова, 8 апреля у подсудимого был выходной и за рулем автобуса под номером 21 должен был находиться Мамыржан Жолдасов.

Однако, они решили поменяться дежурством, не предупредив руководство. Об этом перевозчики узнали уже после ДТП. По словам свидетеля, по правилам перед тем как сесть за руль, Юлдашев должен был проверить транспорт на исправность. Кроме того, припарковаться в положенном месте, либо поставить автобус на ручной тормоз и сделать противооткатный упор.

Ергали Истамбеков, начальник колонны автобусного парка Shymkent Bus, свидетель:

«Жолдасов в тот день утром прошел осмотр, получил путевой лист и выехал на линию. Ближе к 5 часам дня выяснилось, что Жолдасов поменялся сменами с Юлдашевым — подсудимым. В тот день Юлдашев устроил ауызашар для водителей, которые держат пост. На ауызашаре Жолдасов попросил Юлдашева заменить его, последний согласился. По правилам, они должны были предупредить нас, но не сделали этого. Также по правилам Юлдашев, должен был припарковаться на ровной поверхности. Если же он паркуется на склоне, он должен был поставить противооткатные башмаки, и только после этого должен был выходить, но он этого не сделал. Во время экспертизы нам также сказали, что водитель не поставил автобус на ручной тормоз. О ДТП я узнал по телефону, позвонили коллеги».

Во время процесса прокурор и адвокат подсудимого поминутно пытались восстановить хронологию того дня показаниями свидетеля. Однако, ответить на все вопросы у Ергали Истамбекова не получилось. Начальник колонны заявил, что они не смогли извлечь записи видеокамер, которые фиксируют водителя. Выяснилось, что кто-то из шофёров развернул камеру в другую сторону.

Ергали Истамбеков, начальник колонны автобусного парка Shymkent Bus, свидетель:

«Наши IT-специалисты пытались поднять записи с видеокамер, которые установлены в салоне автобуса. Однако, сделать это не удалось. Потому что видеокамера была повернута в другую сторону и что было сделано в салоне не видно. Камеру скорее всего повернули водители, я думаю они сделали это, потому что курят в салоне и не выдают билеты. Мы также сами не могли убедиться поставил Юлдашев на ручной тормоз или нет, потому что записи с камер видеонаблюдения».

В суде выслушали и показания Мамыржана Жолдасова. По словам свидетеля, он устроился в компанию месяц назад, подсудимый был его наставником. По какой причине они с Юлдашевым в тот день поменялись дежурствами, водитель не рассказал. Лишь заявил, что автобус, который сбил шестерых пешеходов не был зарегистрирован на его имя.

Мамыржан Жолдасов, водитель автобусного парка Shymkent Bus, свидетель:

«Я в тот день тоже поменялся сменами с другим водителем. Я сам в тот день держал пост. Я вышел на линию в тот день потому что мне ночью позвонил коллега и попросил выйти за него, я согласился. Этот автобус даже не прикреплен за мной, я впервые был за рулем этого автобуса и сделал только три круга. Ручной тормоз автобуса в тот день работал, я им пользовался. Потом уже за руль этого общественного транспорта сел Юлдашев. А бригадиры наши знали о том, что мы поменялись, они же есть в беседе Whatsapp и все читают».

Смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова в апреле этого года. Неуправляемый транспорт покатился с горки и наехал на стоявших у обочины людей. Очевидцы аварии рассказывали, что смерть под колёсами многотонного транспорта была — жуткой. В подробностях резонансного дела больше пяти месяцев разбиралась спецпрокуратура Шымкента. Всё это время Юлдашев находится в СИЗО. По версии следствия, мужчина припарковал автобус в неположенном месте и не поставил транспорт на ручной тормоз.

Однако, родные подсудимого не согласны с обвинениями, они считают, что к ответственности нужно в первую очередь привлечь автобусный парк. Пострадавшая сторона в свою очередь требуют для водителя неуправляемого автобуса сурового наказания. Громкий судебный процесс продолжается.