Сложнейшие операции провели врачи Шымкента, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Сразу пяти пациентам они помогли победить инсульт. Хирургические вмешательства проводились под руководством известного казахстанского нейрохирурга Мынжылкы Бердиходжаева. В мегаполис он приехал специально, чтобы провести мастер-класс. У всех пациентов во время осмотра был выявлен риск инсульта.

С помощью нового оборудования и мастерства специалистов удалось остановить поражения. Люди, которые ещё несколько дней назад были в двух шагах от полного паралича, сейчас готовятся к выписке домой. Операции, проводимые на сосудах головного мозга, в шымкентской больнице считают важным шагом в борьбе с инсультами.

«Операцию проводили на базе городской больницы №2, совместно со специалистами из Управления делами президента. У нас есть меморандум. Мы максимально стараемся, чтобы оперировать здесь, в наших клиниках. Если есть сложные ситуации, мы тогда приглашаем специалистов и проводим как мастер-класс», — говорит Бакытжан Абдуллаев, заместитель руководителя управления здравоохранения г. Шымкента.