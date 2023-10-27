В растрате 36 млн тенге бюджетных денег подозревается подрядчик в Шымкенте

Прокуратура Енбекшинского района выявила факт растраты бюджетных денег за невыполненные работы и непоставленные товары, передает OTYRAR.

В официальном сообщении от прокуратуры говорится, что 11 марта 2022 года между Аппаратом акима Енбекшинского района Шымкента и ТОО заключен договор на «Содержания мест захоронений» на общую сумму 24,5 млн. тенге.

Также в 2021-2023гг. между Аппаратом акима и данным Товриществом заключены 18 договоров на общую сумму 37,9 млн. тенге.

В ходе проверки прокуроры провели осмотр и сличили с актами выполненных работ, где установили принятия и оплату Заказчиком отдельных видов работ и товаров, которые фактически отсутствовали.

Согласно заключению аудиторской проверки сумма невыполненных работ и не поставленных товаров составила 36,1 млн. тенге.

«В этой связи прокуратура Енбекшинского района г.Шымкента инициировала досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере) и для производства материалы направлены в Департамент Агентства по противодействию коррупции по г.Шымкент»,-говорится в пресс-релизе прокуратуры Шымкента.