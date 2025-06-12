Экс-чиновника Шымкента осудили на 7,5 лет за хищение на капремонте домов

Бывший замруководителя управления строительства Шымкента Серик Кушербеков получил 7,5 лет колонии за растрату бюджетных средств, легализацию доходов и махинации с подрядчиками.

Вместе с ним осуждены его соучастники — директор стройкомпании и бывший госслужащий.

Суд установил, что Серик Кушербеков, бывший замглавы управления строительства Шымкента и руководитель ТОО «Тұрғын үй Шымкент», организовал преступную схему с компанией ТОО «Shanyrak Stroy Invest» своего соседа Баглана Пернебека. Он незаконно расторг контракт с прежним подрядчиком ТОО «ПМК-7 LTD» и заключил новый договор с завышенной в 2 раза стоимостью работ (до 172 млн тенге). Впоследствии деньги были отмыты через покупку спортивных автомобилей.

Соучастники — директор «Shanyrak Stroy Invest» Баглан Пернебек и Аблайхан Дуйсенбаев — получили по 7 лет колонии. Суд взыскал с осужденных 88,7 млн тенге ущерба и конфисковал имущество.