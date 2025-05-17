Музыкальный фонтан в Shymkent City улучшили и установили график работы

В парке Shymkent City модернизировали недавно запущенный музыкальный фонтан — теперь на водной поверхности транслируются видеопроекции с видами Шымкента и Казахстана.

Фонтан оснащён системой управления с 180 каналами. Насосы с частотными преобразователями и роботизированными форсунками позволяют точно регулировать напор. Высота струй варьируется от 3 до 25 метров.

Комплекс включает 7 контуров, каждый из которых имеет уникальную водную динамику и разноцветную светодиодную подсветку.

График шоу:

Музыкальное представление проходит ежедневно вечером в

20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00

Продолжительность сеанса — 10–15 минут.