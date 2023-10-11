В Шымкенте расширяют мощность уникального в стране водоочистного комплекса

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» расширяет уникальный в стране водоочистной комплекс.

Сейчас мощность очистки проекта составляет 150 тысяч кубометров в день. По завершению строительства объекта дополнительно будет обработывать 50 тысяч кубометров сточных вод. В ходе работ меняются и канализационные трубы.

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» с 25-летней историей модернизирует канализационные системы. Сейчас водоочистный комплекс способен перерабатывать 150 тысяч кубометров воды. В связи с увеличением числа жителей Шымкента в прошлом году начали строить дополнительный объект. Если проект будет завершен, мощность очистки комплекса достигнет 200 тысяч кубометров. Председатели домовых комитетов, посетившие ход строительства, отмечают, что качество услуг товарищества с каждым годом растет.

«Мы своими глазами увидели — здесь устанавливается современное оборудование и прокладываются новые сети. Это очень хорошее дело. Раньше здесь сильно пахло. Сейчас неприятный запах не замечаем. Это очень замечательно. Это то, что нужно для жителей города», — говорит житель Шымкента Акберды Утеулиев.

В Шымкенте также ведутся работы по реконструкции коллектора от улиц. Момышулы и Юсупова до водоочистного комплекса. Расстояние сети составляет 3473 метра. Стоит отметить, что на сегодня уже полностью изношенные трубы были заложены в 1972 году. Специалисты отмечают, что в результате проведенной работы сократится число аварийных зон.

«Анализ показал сильный уровень износа канализационного коллектора . Поэтому мы проводим его реконструкцию У нас показатель износа составляет 77 процентов. Ремонтируя этот коллектор, снижаем этот показатель до 4-х процентов. В микрорайоне Самал-3 проводится аналогичная работа по защите от паводков труб коллекторной системы. Во время сильных дождей, и из-за оседания под ней земли нарушается работы коллектора. Это мы сейчас предотвращаем», — рассказал руководитель отдела ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Булан Турлыбеков.

Дополнительный объект водоочистного комплекса будет реализован на основе программы «Зеленые города». Ожидается, что проект стоимостью 3,9 млрд тенге будет завершён в 2024 году.