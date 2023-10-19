В Шымкенте впервые за долгое время не украли ни одной невесты

Главный прокурор южного мегаполиса, где кража невест считалось делом «благородным» заявил, что в этом году не было зафиксировано ни одного случая похищения девушек с целью женитьбы, передает OTYRAR.

Габит Муканов говорит, такие факты все же регистрируются, но дела прекращаются за отсутствием факта преступления. «Невесты» сами дают согласие остаться дома у жениха.

«К сожалению, невесты вынуждены соглашаться на брак, боясь позора для семьи после несостоявшейся женитьбы. Брак не должен начинаться с обмана и насилия, мы должны защитить их от необдуманного шага», – сказал Габит Муканов.

При этом не все потенциальные женихи понимают о суровости наказания за такие шаги, тем более не понимают о грозящейся ответственности лица помогающие ему в казалось бы, по их мнению «благородном деяний», говорят в прокуратуре.

В ведомстве напоминают, что действия, связанные с кражей невест в зависимости от обстоятельств могут быть квалифицированы как похищение человека ст.125 Уголовного кодекса, предусмотрено до 15 лет лишения свободы или незаконное лишение свободы ст.126 Уголовного кодекса, предусмотрено до 10 лет лишения свободы.