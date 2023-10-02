Вице-министр по ЧС посетил Шымкент в рамках рабочего визита

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков прибыл с рабочей поездкой в город Шымкент.

Бауыржан Сыздыков посетил структурные подразделения ДЧС города Шымкент, где встретился с руководящим и личным составом и ознакомился с их повседневной деятельностью.

В ходе беседы с пожарными и спасателями вице-министр по ЧС рассказал о ряде дополнительных полномочий и задач, возложенных на министерство. При этом вопросы предупреждения ЧС становятся основой государственной политики.

​Также прошла встреча Вице-министра по ЧС с Габитом Сыздыкбековым. В рамках встречи они обсудили приоритетные направления и задачи Департамента.

В основном вопросы касались организации деятельности органов гражданской защиты, улучшения их материально-технического оснащения, состояния готовности организаций и учреждений к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города.