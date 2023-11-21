Аким Шымкенте ознакомился с проблемами спортивных школ

Аким Шымкента ознакомился с проблемами государственных детско-юношеских спортивных школ по подготовке олимпийского резерва города.

Об этом Габит Сыздыкбеков написал в своем Instagram, передает OTYRAR.

По данным градоначальника, спортсмены специализированной детско-юношеской спортивной школы комплексного олимпийского резерва города завоевали больше 20 золотых медалей в увлекательных соревнованиях по единоборствам. Несмотря на хорошие результаты, есть определенные недоотчеты в спортивной сфере, пишет акимам.

«Кроме того, в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №16 по спортивной гимнастике занимаются 505 спортсменов. Большую часть зала занимает спортивный инвентарь, поэтому возникает необходимость в дополнительном зале. Мы рассматриваем пути решения этой проблемы»,- пишет Габит Сыздыкбеков.

Помимо этого планируется реставрация бассейна в специализированной спортивной школе для детей и подростков олимпийского резерва №4 имени Лаззат Тажиевой.