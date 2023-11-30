Беременная женщина и муж оказались в реанимации после ДТП

Стали известны подробности жуткого ДТП в Шымкенте. После столкновения «Ваз-2109» и Toyota в больнице оказалась супружеская пара, передает OTYRAR.

Врачи первой клинической больницы экстренно их прооперировали. Как выяснилось, 28-летняя пострадавшая находится на раннем сроке беременности К счастью, ее жизнь и здоровье малыша вне опасности. Спустя 5 дней, в реанимации остается муж, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Нурбол Абилов, врач-реаниматолог клинической больницы №1 г. Шымкента:

«Пострадавшую семейную пару доставили в больницу на скорой медицинской помощи. При поступлении у них было тяжелое состояние. Как выяснилось, глава семейства был за рулем автомобиля, у него зафиксированы — закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и таза. Мы его прооперировали, он в реанимации и дышит с помощью аппарата ИВЛ. Его жена находилась в реанимации, она в положении. Состояние ребенка и женщины уже стабилизировалось, она сейчас получает лечение в отделении травматологии»

Жуткое ДТП произошло около трёх часов утра на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Аймаутова. От сильного удара ВАЗ превратился в груду металла, а Тойота моментально вспыхнула. За несколько минут огнём был охвачен моторный отсек и кузов. Уничтожен салон автомобиля. После происшествия в социальных сетях стали распространять информация о том, что водитель Тойоты был пьян и скрылся с места аварии. Так ли это и кто виноват в ДТП, станет известно после заключения судебно медицинской экспертизы. Правоохранители ведут расследование.

Баглан Исатаева, пресс-секретарь ДП г. Шымкента:

«В результате ДТП, оба водителя и пассажир “ВАЗ 21093” с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Факт управлением дознания департамента полиции Шымкента зарегистрирован по ч.2 ст.345 УК РК “нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”. В настоящее время проводится досудебное расследование»