Казахстанцам обещают «списать кредиты»

Мошенники предлагают казахстанцам «списание кредитов» и «получение жилья» по якобы государственным программам. Аферисты выдают себя за представителей госорганов или посредников, активно рекламируются в социальных сетях, рассылают сообщения в мессенджерах, создают фальшивые сайты, копирующие внешний вид официальных порталов.

«Не у всех есть хорошая финансовая дисциплина и возможность оплачивать. И тут наша древняя страсть, вера в чудо и желание халявы, работает против нас. Сотни злоумышленников пишут в чаты, мессенджеры гражданам, используют доверительные диалоги, графики, поддельные видео дипфейки, где обещают налоговые и кредитные амнистии. И люди на это активно покупаются», — говорит управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH Евгений Питолин.

Жертв убеждают перевести небольшую сумму за «оформление документов», после чего исчезают. В итоге люди остаются и без обещанной помощи, и без денег.

Евгений Питолин: «Никаких схем по списанию кредитов не существует, последняя мера была в 2019 году, с тех пор этого больше не было».

Чтобы не стать жертвой, проверяйте информацию только на официальных сайтах, таких как eGov.kz. С наступлением отпусков активизировались и туристические мошенники. Они создают фейковые турфирмы, предлагают «горящие путёвки» по подозрительно низким ценам и исчезают с предоплатой. Некоторые даже подделывают сайты отелей и платформ бронирования.

Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «Есть мошенники технологичные, которые имитируют сайты букинг, сайты отелей, делают с нуля странички коттеджей, берут с людей деньги и блокируют их. Куда проще, пишут в директ, предлагают фантастические туры и также собирают предоплату и исчезают. Понять мошенника сложно и просто. Критическое мнение и отсутствие веры в халяву. Дешевых туров не бывает, быстро принимать решения не стоит. Сбор денег на личные карты, отказ от заключения договора ну и, конечно, 100% предоплата — это классическая маскировка мошенников».

Чтобы защититься, проверяйте наличие лицензии у туроператора на eGov.kz или Fondkamkor.kz, читайте независимые отзывы, сохраняйте чеки и переписку. При возникновении проблемы — обращайтесь в полицию и профильные госорганы.