Звонят десятки раз: телефонные мошенники терроризируют шымкентцев

Телефонные мошенники буквально терроризируют казахстанцев. Шымкентцы жалуются: звонки поступают по нескольку раз в день, доходит до десятков!

Мошенники становятся всё настойчивее. Они пытаются вывести людей на разговор, не останавливаются даже после грубого отказа и продолжают названивать с новых номеров.

— «Они очень часто звонят, много звонков поступает. Звонят с российских номеров, говорят, что доставка или Казпочта. Но мы уже знаем как им отвечать»;

— «Очень часто мошенники звонят, мы пенсионеры, они нам поэтому, наверное, и звонят. Говорят что кредит пытаются взять»;

— «Два дня назад звонили мошенники, с Теле2 звонили, 1414, довольно часто бывает», — жалуются жители Шымкента.

Эксперты по информбезопасности рекомендуют не отвечать на звонки с незнакомых номеров и, по возможности, включать функцию спам-блокировки таких вызовов — она доступна на большинстве современных смартфонов.

Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «Первое и самое главное, конечно же, не берите в принципе трубку на звонки незнакомых номеров. Второй важный момент, в большинстве современных смартфонов есть функция блокировать звонки с неизвестных номеров. Также доступно большое количество сервисов. Многие из них интегрированы уже с банками, банковскими приложениями. Есть отдельный сервис, который позволяет вам получить предупреждение от такого сервиса о том, что потенциально звонят в мошенник.

Вот в совокупности два фактора, а также потенциальное приобретение дополнительного номера для входящих, рассылок, звонков и тому подобного. Оно позволит сократить количество мошеннических звонков и, конечно же, быть на шаг впереди киберпреступников».

Мошенники совершенствуются. В ход идут разные легенды: доставка, Казпочта, банки, проверка данных. Они активно выманивают данные: СМС-код, номер карты, CVV. В последние месяцы распространилась новая схема: псевдопомощь в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности.

«В социальных сетях распространяются ложные объявления о «помощи» в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности под низкий процент. Посредники используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов, чтобы ввести вас в заблуждение», — сообщает пресс-служба ЕНПФ.

В ЕНПФ напоминают: оформление выплат происходит строго без посредников и комиссий. Вся процедура проходит только через банки второго уровня, и никакие “помощники” или посредники не имеют права участвовать в процессе.

Звонки от мошенников часто поступают с иностранных номеров, что уже само по себе должно насторожить. Но они придумывают нелепые доводы, например, утверждают, что на линии произошла «авария» и данные якобы перепутались, поэтому казахстанский номер стал похож на иностранный. Несмотря на абсурдность таких объяснений, некоторые казахстанцы всё же становятся жертвами.

С начала года от действий мошенников пострадали более 20 тысяч человек, а общий ущерб превысил 20 миллиардов тенге. Эксперты и правоохранители в очередной раз напоминают: никогда не передавайте третьим лицам данные банковских карт и коды из СМС. Подобная неосторожность может обернуться потерей всех ваших сбережений.