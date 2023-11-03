Казахстан предоставит гуманитарную помощь Палестине

Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев на Саммите ОТГ в Астане.

Президент заявил, что решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. Казахстан решительно осуждает такие методы.

«Я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права»,-заявил глава государства.