Маршруты ряда автобусов поменяются в Шымкенте

Акимат сообщил об изменениях маршрутов автобусов со 2 ноября.

Это связано с изменением порядка движения автомобилей по улицам Дулати и Казыбек би, внесены изменения в схемы движения следующих маршрутов:

Движение маршрутов № 61, 171, 171а будет временно организовано по улице Казыбек би в обоих направлениях, с улицы Рыскулова в сторону проспекта Тауке хана будет организовано движение маршрутов №№74, 84, 182, 113, 45;

По улице Дулати с улицы Рыскулова в сторону проспекта Тауке хана движение маршрутов №74, 84, 182, 113 будет организовано в одном направлении.