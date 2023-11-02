Мошенники нашли новый способ как обманывать казахстанцев.

Злоумышленники присылают гражданам сообщения о наличии мнимой налоговой задолженности и выставляют людям счет на их оплату. Правда, деньги перетекают не в госказну, а в карманы мошенников, говорят в комитете государственных доходов.

При нажатии кнопки «оплатить» денежные средства с банковских счетов налогоплательщиков списываются даже без подтверждения оплаты. Фискальщики говорят, чтобы не попасться на удочку мошенников, лучше перепроверить наличие задолженности, это можно сделать в приложениях банков второго уровня, на сайте комитета госдоходов или в мобильном приложении e-Salyq Azamat. И только после этого оплачивать налоги.

«Сейчас комитет государственных доходов отправляет уведомления о налоговой задолженности, но чтобы распознать фейковые или настоящие, мы рекомендуем проверить наличие налоговой задолженности. В e-Salyq Azamat у нас есть вкладка электронные сервисы, задолженности по налогам и социальным платежам, вы вводите ИИН найти и у вас тут же выйдет наличие налоговой задолженности», — говорит Дина Кусаинова, руководитель управления КГД МФ РК.