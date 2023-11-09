На казахстанцев стали чаще устраивать кибератаки

Казахстанцев атакуют виртуальные хакеры.

За 9 месяцев этого года в стране было зафиксировано 18,5 тысяч кибератак, вполовину больше, чем в прошлом году. Чаще всего компьютеры и телефоны людей заражают вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами. Нередко, насылают ботов или шантажируют приватными фото и видео. Нападкам подвергаются и компании.

«В бухгалтерию, секретариат, отдел маркетинга приходит письмо из налоговой, КГД , срочно, важно, штрафы, пени, суды, иски, быстро прочитайте, люди открывают и попадают на фишинговую ссылку которая в результате дает киберпреступникам доступ к инфраструктуре компании или же шифрует компьютеры и попасть на них уже невозможно дальше только вымогательство»,- говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности.

Именно поэтому предприниматели стали чаще прибегать к услугам экспертов по кибербезопасности. За пол года бизнесмены потратили на обеспечение виртуальной безопасности 7,5 миллиардов тенге. Нередко обманывают и рядовых казахстанцев. Преступники умело пользуются всеми доступными способами завладеть данными людей: создают ложные аккаунты, оформляют на людей кредиты, обманом заставляют людей установить программы удаленного доступа. По данным МВД, за последние 10 месяцев на уловки таких мошенников попались 17 тысяч казахстанцев. Ущерб составил больше 15 миллиардов тенг.

«Допустим направляется фишинговая ссылка, где гражданина, например покупателя, просят заполнить данную ссылку, человек не думая о том что эта ссылка фишинговая заполняет реквизиты своей банковской карты. Денежные средства исчезают с данной карты», — говорит Аскар Магажанов, старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД РК.

Раскрыть такие преступления и вернуть деньги сложно, так как мошенники чаще обманывают людей из России, Украины, а то и Великобритании и даже США. Обнаружить их и наказать непросто. Эксперты говорят, в вопросе кибербезопасности неплохо будет стать параноиком. Не указывать свои основные карты для оплаты, а иметь для этого дополнительные, с минимальной суммой. Завести еще одну почту или номер телефона. Это поможет минимизировать риск потерять свои деньги или ценную информацию.