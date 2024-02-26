Кто следит за нашими компьютерами и телефонами?

Все что их волнует — это ваша информация, личные данные или деньги.

Хакеры стали серьезной проблемой для казахстанцев. Количество кибератак выросло в два раза. Только в январе было совершено больше 4 тысяч информационных атак. От них страдают как госуарственные корпорации, так и предприниматели и рядовые граждане. Самые распространенные способы — заражение устройств вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами, фишинг и ботнет.

«Здесь идет больше атака психологическая на человека, подменяется страница, либо отправляется сообщение как будто от его знакомого, либо представляется что инстаграм ваш кто-то пытается взломать, отправляет ссылку и вы должны вбить новый пароль а это сайт злоумышленника. Человеческий фактор он один из самых главных в части кибербезопасности», — говорит Олжас Сатиев, руководитель центра анализа и расследования кибератак.

В прошлом году, по данным аналитиков, от атак программ-вымогателей пострадали 75% всех мировых организаций. Ежегодно взламывается около миллиарда электронных писем рядовых пользователей. Каждый час от злоумышленников страдают около сотни человек. По словам специалистов, если взрослые еще могут включить критическое мышление и распознать нападки на их средства или личные данные, то дети, которые проводят часы в интернет-пространстве.

«Здесь мы можем говорить не только об атаках финансовых. Гораздо страшнее тот набор атак на детскую психику через кибербуллинг, по сути такой активной атаки на личность, через знакомство. Выманивание через переписки личных интимных фотографий и потом шантаж детей в том числе. Если вы хотите защищать своих детей вам стоит в первую очередь знать что может произойти, чтобы стать их авторитетом, суметь рассказывать и убеждать2, — говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности.

Кроме того, не стоит забывать и о собственной безопасности — нельзя переходить по сомнительным ссылкам, распространять личные и банковские данные, и каждого кто звонит или пишет вам с просьбой передать их, принимать за потенциального преступника.