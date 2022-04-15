Ребенка сбила машина возле детского сада в Туркестанской области

Как сообщила полиция Туркестанской области, ребенок, оказавшийся на операционном столе после посещения детского сада, попал под колеса автомобиля, передает OTYRAR.

Полуторогодовалый ребенок в Туркестанской области находясь в детском саду получил множественные травмы: сотрясение мозга, перелом бедренной кости, лицо и тело было покрыто ссадинами и ушибами. В детском саду факт наезда автомобиля скрыли от матери, сказав ей, что мальчик лишь споткнулся и упал. Эту версию сегодня опровергли в Департаменте полиции Туркестанской области.

«Установлено, что мальчик получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля возле детского сада в селе Шаульдер. Данный факт зарегистрировали по ст. 345 ч. 2 УК Республики Казахстан. Автомашина марки «Опель» водворена на штрафстоянку. Назначена экспертиза».

Как ребенок оказался на проезжей части и почему руководство детского сада умолчали об этом факте, предстоит выяснить полицейским. Сейчас проводится досудебное расследование.

Сообщаем, что 12.04.2022 года, примерно в 15:00 ч., в дежурную часть Отырарского РОП поступило сообщение о том, что в больницу с травмами поступил несовершеннолетний ребенок. Установлено, что мальчик получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля возле детского сада в селе Шаульдер.

Данный факт зарегистрировали по ст. 345 ч. 2 УК Республики Казахстан. Автомашина марки «Опель» водворена на штрафстоянку. Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследования. Выясняются все обстоятельства произошедшего.