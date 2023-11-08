Назначен новый замакима Шымкента

Бывший вице-министр культуры и спорта Куранбек Сарсен Абайулы назначен на должность заместителя акима города Шымкента.

Родился в 1976 году в области Жетысу.

Окончил КазНУ им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем, далее возглавлял несколько ДЮСШ.

Был замначальника управления спорта г. Алматы, замдиректора республиканского колледжа спорта, замдиректора дирекции по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня, главой общественного фонда «Фонд развития қазақ күресі «Қазақстан Барысы».

В 2014 году назначен зампредом Агентство РК по делам спорта и физической культуры, генсеком «Федерация Qazaq kuresi РК» и «Федерация поло Казахстана».

С февраля 2022 года — гендиректор «Ассоциация боевых искусств Казахстана». С феврале 2023 года — вице-министр культуры и спорта.