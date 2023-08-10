Лжеопер в Шымкенте выманил у женщины 1 млн тенге

«Полицейский» обещал доверчивой гражданке решить её проблемы с экс-супругом, передает OTYRAR.

Мужчина, узнав, что бывший супруг женщины должен ей денег обещал решить вопрос, используя свое служебное положение. Но не за бесплатно.

За три месяца знакомства женщина отдала мошеннику 1 млн тенге. Шли дни, деньги были потрачены, а проблемы с бывшим мужем не решались и тогда женщина обратилась в полицию с жалобой на их коллегу.

Но там гражданку ждала весть о том, что такой человек у них не работает. Сейчас полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество» ведется досудебное расследование.