Подросток на скутере погиб в ДТП в Шымкенте

Трагедия произошла в микрорайоне Самал-3.

Около 20:30 часов на пересечении улиц Алпамыс батыра и Мұғалжар молодой скутерист не предоставил преимущество водителю авто Kia Optima, который ехал по главной дороге.

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ДТП стало фатальным для водителя двухколесного транспорта. Примерно на вид ему было всего 16-17 лет.

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Мотошлема и другой защитной экипировки, как утверждают очевидцы ДТП, на нем не было.

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Приехавшим на место происшествия медикам лишь оставалось констатировать смерть подростка.

Очевидцы аварии говорят, что молодежь устроила гонки на нескольких скутерах.

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После ДТП искореженный скутер и авто Kia Optima погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку, до выяснения всех обстоятельств ДТП.

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Сообщения о ДТП с участием скутеров приходят почти ежедневно. Для многих любителей легкого двухколесного транспорта столкновение с машинами кончаются гибелью.

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По мнению многих автовладельцев, мопедисты – это, самая опасная категория участников дорожного движения. Порой кажется, что они намеренно пренебрегают всеми правилами дорожного движения.