Подросток на скутере погиб в ДТП в Шымкенте

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Тина Кудайберген
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Трагедия произошла в микрорайоне Самал-3.

Около 20:30 часов на пересечении улиц Алпамыс батыра и Мұғалжар молодой скутерист не предоставил преимущество водителю авто Kia Optima, который ехал по главной дороге.

ДТП стало фатальным для водителя двухколесного транспорта. Примерно на вид ему было всего 16-17 лет.

Мотошлема и другой защитной экипировки, как утверждают очевидцы ДТП, на нем не было.

Приехавшим на место происшествия медикам лишь оставалось констатировать смерть подростка.

Очевидцы аварии говорят, что молодежь устроила гонки на нескольких скутерах.

После ДТП искореженный скутер и авто Kia Optima погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку, до выяснения всех обстоятельств ДТП.

Сообщения о ДТП с участием скутеров приходят почти ежедневно. Для многих любителей легкого двухколесного транспорта столкновение с машинами кончаются гибелью.

По мнению многих автовладельцев, мопедисты – это, самая опасная категория участников дорожного движения. Порой кажется, что они намеренно пренебрегают всеми правилами дорожного движения.

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