Шымкентцы пытались «одурачить» систему тестирования в спецЦОНЕ

Курьезный инцидент в спеццоне Шымкента попало на камеру видеонаблюдения.

Двое жителей города пытались «одурачить» систему тестирования сдачи экзамена на водительские права и нашли способ подсказывать ответы с помощью стука, передает OTYRAR.

Это видео из автоцона Шымкента стало популярным в Казнете за считанные часы. Двое молодых парней пытались «одурачить» систему тестирования на водительские права. Молодой человек, скорее всего, решил не готовиться к экзамену, а воспользоваться знаниями своего приятеля.

Последний оказался на редкость сообразительным. Правильные ответы он «настукивал» в окно кабинета, в котором сидел экзаменуемый. Количество стуков, по всей видимости, означает вариант ответа.

Курьезный инцидент прокомментировали в пресс-службе правительства для граждан. По данным ведомства, инцидент произошел 31 октября в спеццоне №2 Шымкента. Кретивность сотрудники автоцона, конечно, не оценили. В ходе проверки была рассмотрена видеозапись из зала ожидания и было установлено, что кандидат в водители воспользовался подсказкой третьих лиц, нарушая нормы правил приема экзаменов. Ему выставили отрицательную оценку и заблокировали допуск к повторвной сдаче эксзамена на 3 месяца.

«Вследствие того, что в новой системе ПДД 3.0 реализована возможность аудио- и видеозаписи кандидата с экрана персонального компьютера, было обнаружено, что клиенту осуществлялась помощь в сдаче экзамена. Так, были слышны постукивания и услугополучатель часто поворачивался к окну, что вызвало подозрения у сотрудников Госкорпорации. В ходе дополнительной проверки была рассмотрена видеозапись из зала ожидания спецЦОНа №2 и было установлено, что данный кандидат в водители воспользовался подсказкой третьих лиц, нарушая нормы Правил приема экзаменов»,- рассказали в пресс-службе «Правительство для граждан».

В правительстве для граждан также сообщили, что после внедрения новой системы контроля за проведением теоретических экзаменов, было выявлено свыше 50 случаев подобных нарушений. Все нарушители получили аналогичные запреты. В горкорпорации настоятельно рекомендуют всем кандидатам неукоснительно придерживаться установленных правил и проявлять добросовестность на всех этапах экзаменационного процесса.