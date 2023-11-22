Сколько казахстанцы зарабатывают на фермах в Англии?

Казахстанцы стали чаще выезжать на заработки в Европу. Самая популярная стана — Великобритания. Там нашим гражданам предлагают работу на фермах и полях: собирать овощи и фрукты.

23-летний Хасан Марипов в прошлом году два месяца собирал яблоки в Англии. В месяц получал больше миллиона тенге, с вычетом трат «чистыми» молодой человек зарабатывал 800 тысяч тенге ежемесячно. Говорит, в Казахстане такую сумму заработать сложно.

«Сейчас в Казахстане я не знаю чем можно заниматься, чтобы зарабатывать больше миллиона тенге, можно наверное, но надо очень постараться. А там эта работа считается самой простой и зарплата минимальной. В общем, на нашей ферме работало около 50 человек, из них 15 — мы, из Казахстана», — говорит Хасан Марипов.

Работать на полях непросто, говорят казахстанцы. Вставать приходится рано, трудиться допоздна. Рабочий день может длиться 10-12 часов. Но желающих поехать на заработки с каждым годом становится все больше.

По официальной статистике посольства Великобритании, в 2019 году на визу в эту страну подали 4 казахстанца. В 2020 году было 11 заявок, в 2021 году уже 402. В прошлом году количество желающих резко возросло почти до 3 тысяч, а за неполный этот год уже 4 тысячи человек захотели поехать Великобританию. При этом, по словам специалистов, за рубеж утекают не только рабочие руки, но и светлые умы — врачи, инженеры, IT-специалисты и многие другие.

«Медики уезжают, инженера уезжают, особенно инженера, кто отучились по Болашаку. Они, в период отработки 5 лет, устраивались в иностранные компании в Казахстане и получали заработную плату в несколько раз меньше чем иностранные специалисты экспаты», — говорит экономист Арман Байганов.

Экономисты говорят, эти трудовые и интеллектуальные ресурсы пригодились бы и нам, в Казахстане. Вот только зарплаты у нас на одних и тех же должностях, по сравнению со странами Европы, в разы меньше. Остановить утечку поможет только улучшение уровня жизни казахстанцев. Правда, это работа не одного года и даже десятилетия.