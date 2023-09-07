Два года не могут достроить школу в Казыгуртском районе

Строительство школы на 200 мест в селе Сырлысай длится второй год. Чтобы получать знания, школьникам приходится ездить в сёла Багыс и Какпак, в соседний Сарыагашский район.

«В школе есть кружки, различные секции, но наши дети не могут их посещать. Всё потому, что им приходится добираться до школы 8 километров. Они просто не успевают», — говорит Токтагуль Жунусова, жительница Казыгуртского района.

И это не единственная проблема! Местные жители говорят, между школьниками двух районов периодически происходят стычки. Поэтому дети боятся там обучаться.

«Они бьют наших детей, те приходят с синяками. Говорят, ловят их по пути со школы. А еще, вымогают у них деньги. А возить детей самим до школы не у всех получается. Я боюсь за безопасность своего ребенка», — говорит Гульшат Вафаева, жительница Казыгуртского района.

Местные жители требуют открыть наконец школу-долгострой в их населенном пункте. В управлении строительства рассказали: на строительство учебного заведения потратили 640 миллионов. Объект почти готов к вводу в эксплуатацию.

«Было отставание от графика. Это произошло из-за задержки при доставке оборудования из других стран. В настоящее время объект на 99% завершен», — говорит Мардан Серикбаев, главный специалист управления строительства Туркестанской области.

За парты новой школы ученики смогут сесть во второй четверти, заверяют чиновники. Родители опасаются, что сроки вновь передвинут и отказываются водить своих чад в школы соседнего района.