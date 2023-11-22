В Шымкенте запустили дополнительную вакцинацию против кори

Эпидемиологическая ситуация по кори в городе остается неблагополучной. Уже зарегистрировано 2702 подтвержденных случая. Причем 85% заболевших — дети до 14 лет и большая часть из них- дошкольники. Об этом рассказала Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента.

В связи с этим, в городе запущена массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита подлежащим контингентам: детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней, от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней независимо от прививочного статуса против кори, а также медицинским работникам и сотрудникам организаций здравоохранения, не имеющим профилактическую иммунизацию против кори после получения информированного согласия прививаемого или родителей (законных представителей). ДМИ проводится во всех ПМСП города на бесплатной основе, без выходных здоровому человеку. При этом специалисты напоминают, что переболевшие корью в вакцинации не нуждаются.

«Корь распространяется быстро. Чем больше число не иммунных к кори людей среди населения, тем выше риск каждого человека заразиться этой болезнью. Одним из самых эффективных методов профилактики кори является вакцинация. Вакцинация против кори согласно календаря профилактических прививок проводится детям 12-15 месяцев и в 6 лет перед школой», — говорит Айгуль Турмыбетова, заместитель руководителя ДСЭК г. Шымкента.

Корь является одной из самых заразных болезней, поражающих людей. До того как стали доступны вакцины, не было возможности остановить распространение этой болезни. Каждый раз когда население подвергалось воздействию вируса, почти все, кто ранее не болел, заболевали этой болезнью. Многие из них страдали от серьезных осложнений, как ларингит (воспаление гортани), слепота, круп (стеноз гортани), отит (воспаление уха), глухота, пневмония (воспаление легких), коревой энцефалит (воспаление мозга) и другие. Медики призывают родителей с ответственностью отнестись к здоровью детей и при первых признаках обращаться к специалистам.

Симптомы кори:

увеличение температуры (лихорадка) до 38 — 40 °C;

головные боли, слабость;

снижение аппетита;

конъюнктивит, ринит, светобоязнь;

сухой, надсадный кашель;

охриплость голоса;

коревая энантема – крупные красные пятна на мягком и твердом небе.

сыпь, которая начинается примерно на 3-4 день заболевания и спускается от лица к телу.