Жительница Шымкента потеряла миллионы в погоне за алиментами

Жительница Шымкента хотела добиться от бывшего супруга выплаты алиментов, но сама оказалась жертвой мошенничества.

Все дело в том, чтобы взыскать выплаты на содержание ребенка, женщина обратилась к адвокату. Специалист оценил свои услуги в 7 млн тенге. Вероятно сумма алиментов была немаленькая, и женщина согласилась на эти условия. Адвокат же, получив деньги, сразу пропал из поля зрения. Потерпевшей ничего не оставалось кроме как обратиться за помощью к полицейским.

Благо личность лжеадвоката была установлена сразу, им оказался житель Туркестанской области. В настоящее время ведется следствие, выясняются детали. Полицейские южного мегаполиса напоминают об участившихся случаях мошенничества и призывают горожан не доверять малознакомым людям.