Цена материнства — 800 тысяч тенге. Жительница Туркестанской области пыталась продать новорожденного ребенка в Павлодаре.

23-летняя девушка еще на позднем сроке беременности через социальные сети целенаправленно искала покупателей. Информация попала в руки правоохранителей.

После родов женщина предприняла попытку передачи трехдневного младенца за денежное вознаграждение. В этот момент, под видом покупателей, правоохранители задержали ее.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Новорожденная девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательная правовая оценка будет дана в строгом соответствии с законом», — МВД РК.