Другая молодежь: Жизнь юных шымкентцев

Чем живет шымкентская молодежь?

Самые активные — организуют конкурсы и концерты, участвуют в олимпиадах, уделяют много времени учёбе. Для многих — заветная мечта — поступить на грант. Некоторые записались в ряды волонтёров — помогают нуждающимся. И даже при такой занятости, они находят время на отдых, прогулки и общение со сверстниками.

В противовес таким активным и отзывчивым, другие молодые люди увлеклись алкоголем, наркотиками и ставками.

По словам 16-летнего Арсена Сыдыкова, выпускника одной из городских школ, таким ребятам нужна помощь, а еще важна профилактика.

«Мне кажется это все от безделья, когда человеку нечего делать. Эти занятия лудомания, игромания сами находят человека. Нужно сделать так, чтобы другие возможности находили молодого человека быстрее. Чтобы человек быстрее вступил в спортивную секцию, олимпиадного движения, быстрее, чем это сделает другая деструктивная активность», — говорит Арсен Сыдыков, ученик г. Шымкента.

Необходимо и больше площадок для самовыражения, причем как в реальной жизни, так и в виртуальной.

«В социальных сетях я думаю много площадок, но не каждый человек может это сделать, в телеграме есть много каналов, которые помогут развиваться. Сейчас существует Bilimland и другие площадки, где есть медиаресурсы, через которые можно обучаться, я думаю государство может создать единую платформу, где все собрано и удобно», — говорит Канат Серикбай, ученик г. Шымкента.

Шымкент — самый молодой город страны. В мегаполисе проживает больше 380 тысяч человек в самом расцвете сил, от 14-ти до 35-ти лет. Это треть населения города. 260 тысяч из них — школьники. Профессиональное образование получают 74 тысячи студентов. Для того, чтобы молодежь могла занять себя, в каждом районе города открыты молодежные ресурсные центры. В этом году пятый МРЦ планируют построить в районе Туран.

«Главные направления нашей работы — поддержка творческих инициатив молодежи, кредитование молодых предпринимателей, решение проблем жилья, поддержка талантливой молодежи и трудоустройство», — говорит Молдир Кеуенова, руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента.

С молодежью в Шымкенте работают в школах, колледжах и ВУЗах. Работа ведется в нескольких направлениях. На семинарах рассказывают о вреде курения и употребления алкоголя, поднимают проблемы лудомании. С молодыми жителями города проводят психологические беседы. По программе спортивная нация в мегаполисе проводят различные турниры и соревнования.

«Реализованы проекты по профилактике суицидов среди молодежи, индивидуальные психологические консультации молодых людей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По данному направлению,до конца года планируем охватить около 58-ми тысяч молодых людей. О вреде азартных игр проведены 35 семинаров-тренингов», — говорит Молдир Кеуенова, руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента.

Еще одна проблема — распространение наркотиков. Управлением разработан план совместной деятельности с полицией.

Актуальный вопрос и куда идти после школы, какие профессии в Шымкенте наиболее востребованны? Этим вопросом задаются все старшеклассники.

«У нас сейчас самые востребованные профессии это IT, технические специальности, не хватает педагогов. За более подробной информацией можно обратиться в молодежные ресурсные центры или в управление занятости и социальных программ», — говорит Магжан Исахов, руководитель молодежного ресурсного центра г. Шымкента.

Молодежь — вечный двигатель прогресса и инноваций, сила нашей страны, стратегический и кадровый ресурс. Их развитие — это огромный вклад в будущее нашей страны и всего мира.