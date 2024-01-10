Пьяная мадам решила покататься по ночному Шымкенту

Пьяную автоледи задержали в Шымкенте. Мадам в нетрезвом состоянии каталась по городу в ночное время.

На хаотично двигавшийся Hyundai Bayon обратили внимание патрульные полицейские.

При остановке авто стражи порядка заметили у водителя признаки опьянения, в связи с чем попросили пройти медицинское освидетельствование. Его результаты показали, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушительницу привлекли к ответственности по статье 608 КоАП. За управление транспортом в пьяном виде она лишена водительских прав на 7 лет.

Правоохранители призывают автомобилистов помнить о том, что пьяное вождение может привести к неизбежным трагическим последствиям и предупреждают об ответственности за несоблюдение ПДД.