74 тысячи человек подали заявления на банкротство, большинству отказали

74 тысячи казахстанцев, за 8 месяцев с начала старта процедуры, изъявили желание стать банкротами.

Правда, как показывает статистика, троим из четверых заявителей было отказано. Банкротами признали всего больше 7,5 тысяч человек, им уже списали долги на сумму больше 12 миллиардов тенге. Остальные только проходят процедуру банкротства. Один из них житель Шымкента, Нурлан. Мужчина, который пожелал остаться анонимным, долгое время не мог погасить свои кредиты.

«У меня долг несколько миллионов, раньше я платил исправно, но потом потерял работу, вышел на просрочку. Сейчас подал на процедуру банкротства, мне одобрили заявление», — говорит Нурлан.

Но даже одобрение на прохождение процедуры банкротства не означает, что долги заемщика спишут, говорят юристы. Ведь срок проведения процедуры пол года, за это время должнику могут и отказать. Юристы говорят, процедура банкротства, которая должна была дать неплатежеспособным казахстанцам второй шанс на жизнь без долгов, провалилась. Правила слишком жесткие.

«Простой случай у человека 20-30 миллионов тенге долг, он их не погашает, ему прилетает тысяча тенге непонятно от кого на счет, по инкассовому распоряжению два три года судебный исполнитель списывает эти деньги в счет погашения долга и ему закрывается вход на банкротство, где здесь логика? Закон провальный, он не работает, обычному человеку без помощи квалифицированных юристов там делать нечему», — говорит Ильяс Тлеулин, юрист по вопросам банкротства.

В минфине говорят, правила могут смягчить. В мажилис внесли предложение убрать обязанность приложения докумены об урегулировании задолженности. Получать информацию будут напрямую от кредитного бюро.

«Убрать по восстановлению платежеспособности процедуру по восстановлению платежеспособности обязательность отсутствия непогашения в течение 12 месяцев, а также по данной процедуре мы хотим убрать ограничение выезда за пределы РК в течение 5 лет, мы хотим сделать так, чтобы после утверждения плана платежей человек мог выезжать по необходимым своими делам за границу», — говорит Айнара Рахметова, главный эксперт по работе с задолженностью и несостоятельными должниками МФ РК.

Сейчас предложения находятся на рассмотрении мажилисменов. Если его одобрят, то процедуру банкротства смогут пройти намного больше людей.

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