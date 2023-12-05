Адрес дежурного ЦОНа поменяется с 1 декабря

С 1 декабря в Шымкенте меняется адрес дежурного ЦОНа

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент сообщает, что дежурный ЦОН теперь принимает граждан по адресу Абайский район, ул. Мадели Кожа, 1/16.

Отметим, что ранее по дежурному графику предоставляли госуслуги по адресу Каратауский район, ул. Тулеметова, 35. Также, напомним, что дежурный спецЦОН принимает граждан по адресу мкр. Достык, 2343/1.

График работы дежурного ЦОНа: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед. В субботу – с 9:00 до 13:00.

Дежурный спецЦОН принимает граждан с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед. В субботу – с 9:00 до 13:00. Напомним, что по обычному графику ЦОНы работают в будни с 9:00 до 18:00.