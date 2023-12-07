Более 800 убитых жен: почему нет управы на мужчин-тиранов

В Шымкенте проходит республиканская акция по предупреждению и пресечению бытового насилия, передает OTYRAR.

Организаторами выступают полицейские, общественники, молодежь и чиновники. Как отмечают специалисты, такие акции дают положительные результаты.

На площади Аль-Фараби сегодня необычно многолюдно. Флешмоб объединил более ста активистов, общественников, правоохранителей, бизнесменов и молодежь. Они требуют остановить домашние издевательства. Скандируют «нет насилию» и держат плакаты, чтобы и женщины, и дети могли жить безопасно.

Наряду с физическим насилием — остро стоит вопрос с моральными унижениями. Жертвы абьюзеров не находят поддержки среди родственников, опасаются преследования тирана. Законодательство по отношению к насильникам мягкое, а семейно-бытовое насилие в Казахстане декриминализировано.

Алма Архабаева, председатель совета деловых женщина г. Шымкента, участник комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате г. Шымкента:

«Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы инициировать наше отношение к бытовому насилию. Это стало не просто каким-то хайпом, это стало болью, глубокой болью нашего общества. Я считаю, что нам всем нужно обратить внимание, потому что на самом деле выстраивание отношений между мужчиной и женщиной начинается с нас, с тех, кто дает пример».

С начала года в полицию Шымкента поступило около трёх тысяч заявлений. А за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлекли к ответственности только 67 мужчин.

Жаныл Спанова, старший инспектор по защите женщин от насилия УМПС ДП г. Шымкента:

«На территории Шымкента с 25 ноября по 10 декабря проходит республиканская акция «Без насилия 16 дней». Главная цель — предотвратить домашнее насилие, укрепить статус семейного института. Флешмоб прошел при поддержке комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате, внутренней политики, МРЦ, молодежи, прокуратуры, департамента полиции и пяти районных акиматов. Мы на постоянной основе проводим профилактические работы по противодействию домашнего насилия. С домашними тиранами работают участковые, они приезжают к ним домой и контролируют их. К слову до этого на мужей-тиранов могли заявлять только сами жертвы, сейчас же могут заявлять и свидетели. Например, если человек увидел, что в соседнем доме, квартире, есть факты домашнего насилия, то он может вызвать полицию и правоохранители зафиксируют этот факт».

Проблема домашнего насилия в Казахстане обострилась после убийства Салтанат Нукеновой — супруги Куандыка Бишимбаева. Экс-министр нацэкономики стал главным подозреваемым в громком деле. Преступление вновь всколыхнуло тему ужесточения наказания за бытовое насилие.

Казахстанцы начали активно подписывать петицию против семейно-бытового насилия и собрали около 150 тысяч голосов. Однако в минюсте заявили, что документ является нелегитимным, потому как создан на неофициальной платформе. Официальная — только разрабатывается. Между тем по официальной статистике за последние 4,5 года в Казахстане, от рук домашних тиранов погибли более восьмисот женщин.