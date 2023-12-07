«Бюджет народного участия» в Шымкенте получит больше денег

В два раза больше средств в Шымкенте направят на проект «Бюджет народного участия.

Об этом в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций рассказал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. По его словам, в текущем году на эти цели были выделены 5, 8 млрд тенге. В 2024 году этот показатель увеличится вдвое.

«В этом году реализовано 194 проекта на 5,8 млрд тенге, в следующем году объем финансирования доведем до 10 млрд тенге», — сообщил Габит Сыздыкбеков.

Напомним, Бюджет народного участия разработан для того, чтобы жители города сами принимали участие в распределении бюджетных денег. Приём заявок осуществляется по нескольким категориям: озеленение, освещение, обеспечение санитарии, обустройство тротуаров, пандусов, арыков. Наибольшая часть предложений касаются благоустройства детских и спортивных площадок, установки беседок, скамеек и урн в местах общего пользования. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов реализуются районными акиматами. В текущем году по проекту свои жилищные условия смогли улучшить тысячи горожан, всего 194 проекта в разных районах города. В будущем году, по словам акима, таких проектов будет больше.